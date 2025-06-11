У Львові оголосили про перевірки громадян: правоохоронці зупинятимуть авто та перевірятимуть приміщення

СБУ

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У період з 12 по 16 червня Служба безпеки України (СБУ) проводитиме спеціальні безпекові заходи у Львові. До цих дій також долучиться Національна поліція.

Про це повідомляє СБУ.

Ці заходи охоплять усе місто. Їх головна мета — захист держави від ворожої розвідувально-підривної діяльності та підвищення безпеки мешканців під час війни з Росією.

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СБУ проводитиме ці дії з дотриманням воєнного стану. Під час їх проведення можливі:

Обмеження руху на вулицях (проходу та проїзду).

Перевірка документів у громадян.

Огляд автомобілів.

Додаткова перевірка окремих осіб, якщо виникнуть обґрунтовані підозри.

Огляд територій та приміщень для пошуку заборонених предметів.

СБУ просить мешканців з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей. Важливо реагувати на вимоги правоохоронців, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години. СБУ наголошує, що всі дії здійснюються відповідно до закону та з повагою до прав і свобод громадян.

Раінше повідомлялося, СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого РФ завербувала через телеграм-канали.