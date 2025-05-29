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- Львів
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Новий знак із дитячою коляскою встановлюють у місцях для паркування
Таблички мають виключно інформативний характер і не передбачають штрафів.
У Львові на майданчиках для паркування з’явилися таблички із зображенням дитячих колясок. Ці знаки мають спонукати водіїв залишати паркомісця для автівок, у яких батьки везуть дітей-немовлят.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Наразі такі вказівники з’явилися на 5 майданчиках ЛеоПарковки в різних районах міста.
Як наголосили у ЛКП «Львівавтодор», таблички мають виключно інформативний характер і не передбачають штрафів.
«Їхня мета — нагадувати про потреби родин із немовлятами, яким часто складніше пересуватися містом», — зазначив директор комунального підприємства Микола Власюк.
Нагадаємо, раніше в Україні з’явився новий дорожній знак, який вже почали встановлювати на дорогах. Він зображає вигнуту стрілку і елемент, що нагадує щит.