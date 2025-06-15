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Часть Львова осталась без света: что случилось
Бригады «Львовоблэнерго» уже работают на месте.
Часть Львова 15 июня столкнулась с отключением света. Там, по улице Суботовской, взорвался электрический кабель. Никто из жителей не пострадал.
Об этом сообщили в Железнодорожной райадминистрации, передает Львовский городской совет.
Из-за аварии часть Левандовки — жилмассива в Железнодорожном районе Львова временно осталась без света.
В «Львовоблэнерго» сообщили, что их бригады уже на месте. Работы продолжаются, и электроснабжение обещают возобновить ориентировочно через час.
Напомним, ранее сало известно ожидать ли отключения света в Украине летом. Временный исполняющий обязанности председателя правления компании Алексей Брехт рассказал, к чему готовиться украинцам.
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