Часть Львова осталась без света: что случилось

Во Львове нет света / © pixabay.com

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Часть Львова 15 июня столкнулась с отключением света. Там, по улице Суботовской, взорвался электрический кабель. Никто из жителей не пострадал.

Об этом сообщили в Железнодорожной райадминистрации, передает Львовский городской совет.

Из-за аварии часть Левандовки — жилмассива в Железнодорожном районе Львова временно осталась без света.

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В «Львовоблэнерго» сообщили, что их бригады уже на месте. Работы продолжаются, и электроснабжение обещают возобновить ориентировочно через час.

Напомним, ранее сало известно ожидать ли отключения света в Украине летом. Временный исполняющий обязанности председателя правления компании Алексей Брехт рассказал, к чему готовиться украинцам.

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