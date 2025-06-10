У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки: подробиці

Львів / © Pixabay

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У середу, 11 червня, у Львові та області прогнозується погіршення погодних умов. Тому синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці та вдень місто вкриють грози, подекуди можливий град і сильний вітер. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Через негоду можливе погіршення видимості, особливо під час злив.

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Температура повітря буде помірною: вночі +10…+12°, вдень очікується до +16…+18°. Вітер спершу буде південно-західним, згодом зміниться на північно-західний.

Схожа ситуація прогнозується і в області — там також можливі грози, шквали та гради.

Жителів закликають бути обережними: не залишати авто під деревами, уникати відкритих просторів під час грози, а також стежити за оновленнями погоди.

Після середи синоптики обіцяють стабілізацію. До кінця тижня на Львівщині прогнозують відносно спокійну погоду: вдень +20…+23°, вночі +6…+11°. Суттєвих опадів не передбачається.

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