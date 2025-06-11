На Львівщині з почестями поховали не того: “загиблий” боєць виявився живим

Поховання Богдана Вовка та Марії Вовк. / © Суспільне

Реклама

У селі Гуменець на Львівщині 23 травня з почестями поховали загиблого військовослужбовця — як гадалося, це був Богдан Вовк. Проте вже за кілька днів у російських пропагандистських пабліках з’явилося відео, на якому чоловік у військовій формі називає себе Богданом Вовком і заявляє, що перебуває в полоні.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Вовк Богдан Васильович. Військова посада — простий солдат. Обстріли, дрони, почали скидати гранати. Ми залягли в яму, а потім почули: “Здавайтесь або помрете””, — розповідає чоловік на відео.

Реклама

Похорон анонсували офіційно: відповідні оголошення опублікували на сторінках Щирецької селищної та Пустомитівської міської рад. Тіло зустріли з прапорами та військовими почестями, поховавши біля могили матері Богдана, яка померла за кілька днів до того.

“Поховали як героя. Але ж, якщо то не він, а той в полоні, а чиясь мама свою дитину чекає і не знає, що вона тут похована, ну, це просто жах”, — каже пані Леся, сусідка родини Вовка.

Про ймовірну помилку дізналися вже після похорону. Волонтерка з Києва надіслала Ірині Кріпченко — мешканці сусіднього села — відео з полоненим і написала: “Ви поховали, а він у полоні”.

Наразі офіційні структури ситуацію не коментують. Родичі, місцева влада, військова частина — мовчать. Проте, як стало відомо Суспільному, справу вже розслідує поліція Чернігівщини. Львівський обласний ТЦК підтвердив: 19 травня надійшло повідомлення від командира військової частини про загибель Вовка, який до того вважався зниклим безвісти.

Реклама

Військовий адвокат Назар Олексюк пояснює: якщо відео підтвердиться, це не вплине на повернення з полону. Проте важливо, аби факт полону був офіційно верифікований:

“Ми не можемо встановити достовірність відео. Але якщо органи влади підтвердять, що Вовк у полоні, тоді родина “загиблого” не отримає компенсацій, а справжній солдат — шанс на повернення”.

Адвокат радить родичам зниклих безвісти обов’язково здавати ДНК-тест. Це не обов’язкова процедура при опізнанні тіла, але вона може виявитися ключовою у подібних випадках.

Нагадаємо, у вівторок, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Реклама