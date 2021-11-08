Коронавірус у Львові й області: статистика на 8 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 26 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 листопада, продовжує поширюватися швидкими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 191 184 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 3664 ПЛР-тести, з яких 1758 – позитивні (652 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 7 листопада, перебувають 912 осіб: 875 із них мають Covid-19, 73 особи – у реанімації, 62 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 65 осіб (із них вакцинованих – 6), виписано – 27, померло 26.

Із них:

ЛШМД: поступило – 38 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 23, померло – 16.

8 МКЛ: поступило – 20 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 3, померло – 6.

1 МКЛ: поступило – 4 особи (з них вакцинованих – 0), виписано – 0, померло – 1.

5 МКЛ: поступило – 3 особи (з них вакцинованих – 0), виписано – 1, померло – 3.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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