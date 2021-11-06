На Львівщині у саморобному наметі на околиці міста згорів хлопчик: фото

Мати розтопила пічку-”буржуйку” і залишила дитину без догляду.
У суботу, 6 листопада, 23-річна мешканка Закарпатської області повідомила в поліцію, що в місті Жидачеві (Львівська область) на території табору ромів загинув її однорічний син.
Про це інформують у пресслужбі поліції Львівської області.
“У саморобному наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула.” – йдеться у повідомленні.
Матір загиблого хлопчика затримано - за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Львові в металевому вагончику, який розташований на відкритій території стоянки для великогабаритних автомобілів та техніки, виникла пожежа. Загинули 3 людини.
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