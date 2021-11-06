Потрійна ДТП у Львівській області: на місці загинули водій та пасажир

Потрійна ДТП у Львівській області: на місці загинули водій та пасажир

Водій виїхав на зустрічну смугу.

У селі Ямпіль Львівського району 26-річний водій автомобіля “ВАЗ 2109” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, "ВАЗ" потім зіткнулася з автомобілем Opel Omega під керуванням 29-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП водій “ВАЗ” та його пасажир, 37-річний житель одного з сіл Львівського району, загинули на місці події.

"Варта 1"

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше стало відомо, що на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом зіткнулися два легковики - Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. Внаслідок потужного удару в ДТП загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

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