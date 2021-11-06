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Потрійна ДТП у Львівській області: на місці загинули водій та пасажир 

Потрійна ДТП у Львівській області: на місці загинули водій та пасажир 

ГУ НП у Львівській області

Водій виїхав на зустрічну смугу.

 У селі Ямпіль Львівського району 26-річний водій автомобіля  “ВАЗ 2109” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, "ВАЗ" потім зіткнулася з автомобілем Opel Omega під керуванням 29-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП водій “ВАЗ” та його пасажир, 37-річний житель одного з сіл Львівського району, загинули на місці події.

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"Варта 1"

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті -  до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше стало відомо, що на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом зіткнулися два легковики - Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. Внаслідок потужного удару в ДТП загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

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