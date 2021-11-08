Зниклого заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Зараз на місці, де виявили автомобіль із тілом чоловіка, працюють слідчі.

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який не виходив на зв'язок від 6 листопада, знайшли мертвим.

Про це увечері в неділю, 7 листопада, із посиланням на заступницю директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Лесю Гарасим повідомляє ZAXID.NET.

Також читайте Смертельний відпочинок: у Чернігівській області двох чоловіків вразило струмом під час плавання в озері

Зазначається, що зараз на місці, де виявили автомобіль із тілом чоловіка, працюють слідчі. Більше інформації правоохоронці обіцяють оприлюднити у понеділок.

38-річний Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя в суботу, 6 листопада, близько 13:00. Відтоді чоловік припинив виходити на зв'язок, а наступного дня його оголосили у розшук.

Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Читайте також:

Смерть нардепа Полякова: Допит Скороход та суміш наркотиків в організмі — коментар МВС

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання