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Зниклого заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Зниклого заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Леся Гарасим у Facebook

Зараз на місці, де виявили автомобіль із тілом чоловіка, працюють слідчі.

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який не виходив на зв'язок від 6 листопада, знайшли мертвим.

Про це увечері в неділю, 7 листопада, із посиланням на заступницю директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Лесю Гарасим повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що зараз на місці, де виявили автомобіль із тілом чоловіка, працюють слідчі. Більше інформації правоохоронці обіцяють оприлюднити у понеділок.

38-річний Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя в суботу, 6 листопада, близько 13:00. Відтоді чоловік припинив виходити на зв'язок, а наступного дня його оголосили у розшук.

Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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