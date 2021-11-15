Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 15 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 14 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 листопада, продовжує поширюватися швидкими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 199 106 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 1261 ПЛР-тест. Відтак, 537 – позитивні, з них львів’ян – 178. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах регіону перебувають 883 особи: 851 пацієнт має COVID-19, 73 – у реанімації, 55 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 32 особи, (з них вакцинованих – 3), виписано – 3, померло – 14.

Із них:

ЛШМД поступило 20 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 1, померло – 9.

8 МКЛ поступило 6 осіб, (з них нікого вакцинованого), виписано – 1, померло – 3.

1 МКЛ поступило 3 особи, (з них вакцинованих – 1), виписано – 1, померло – 1.

5 МКЛ поступило 3 особи, (з них вакцинованих – 1), нікого не виписано, померло – 1.

"За останню добу до міських лікарень потрапило 32 хворих з коронавірусом, виписано лише трьох, померло – 14. В області взагалі 39 людей померло. І це при тому, що вчора була неділя – день, коли завжди статистика нижча. З понеділка, як правило, завжди спостерігається ріст. Медична система працює в умовах дуже великої завантаженості, лікарі не мають вихідних. Тому я прошу мешканців не розслаблятись. Всі хочуть забути про COVID-19, але так не буває, адже він довкола нас", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Вчора, 14 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1078 ПЛР-тестів: отримали 535 позитивних результатів (131 — серед львів’ян).

Коронавірус у Львові: з 47 пацієнтів у реанімації на апаратах ШВЛ немає жодного вакцинованого

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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