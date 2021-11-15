Коронавирус продолжает атаковать Львов и область: статистика на 15 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 14 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 ноября, продолжает распространяться быстрыми темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 199 106 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1261 ПЦР-тест. Следовательно, 537 – положительные, из них львовян – 178. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 883 человека: 851 пациент имеет COVID-19, 73 – в реанимации, 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 32 человека (из них вакцинированных – 3), выписано – 3, умерло – 14.

Из них:

БСМП поступило 20 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 1, умерло – 9.

8 ГКБ поступило 6 человек (из них никого вакцинировано), выписано – 1, умерло – 3.

1 ГКБ поступило 3 человека, (из них вакцинированных – 1), выписано – 1, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 3 человека, (из них вакцинированных – 1), никого не выписано, умерло – 1.

"За последние сутки в городские больницы попало 32 больных с коронавирусом, выписано только троих, умерло – 14. В области вообще 39 человек умерло. И это при том, что вчера было воскресенье – день, когда всегда статистика ниже. С понедельника, как правило, всегда наблюдается рост. Медицинская система работает в условиях очень большой загруженности, врачи не имеют выходных. Поэтому я прошу жителей не расслабляться. Все хотят забыть о COVID-19, но так не бывает, ведь он вокруг нас", — сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Вчера, 14 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1078 ПЦР-тестов: получили 535 положительных результатов (131 среди львовян).

Коронавирус во Львове: из 47 пациентов в реанимации на аппаратах ИВЛ нет ни одного вакцинированного

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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