Потрапила під машину: у Львівській області водій відправив на той світ пасажирку авто (фото)

Водій не впорався з керуванням.
У Львівській області водій авто не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У аварії загинула пасажирка автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Аварія трапилася у селі Лозино Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням з'їхав у кювет.
Одна із пасажирок потрапила під автомобіль. Вона загинула. Тіло жінки діставали рятувальники.
Водій та інший пасажир авто отримали травми. Їх доправили до лікарні швидкої медичної допомоги Львова.
Нагадаємо, у Рівненській області під колесами авто загинув житель Вінниччини. Правоохоронцям водій сказав, що чоловік раптово вибіг на дорогу.
Читайте також:
- Шахраї вигадали новий спосіб обману через "Нову Пошту": як працює схема.
- У Сумській області чоловіка оштрафували, бо вийшов на вулицю без паспорта.
- У Черкаській області померло немовля після того, як мати кілька годин випивала з друзями на вулиці.