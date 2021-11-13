Потрапила під машину: у Львівській області водій відправив на той світ пасажирку авто (фото)

Потрапила під машину: у Львівській області водій відправив на той світ пасажирку авто (фото)

Водій не впорався з керуванням.

У Львівській області водій авто не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У аварії загинула пасажирка автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

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Аварія трапилася у селі Лозино Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням з'їхав у кювет.

Одна із пасажирок потрапила під автомобіль. Вона загинула. Тіло жінки діставали рятувальники.

Водій та інший пасажир авто отримали травми. Їх доправили до лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у Рівненській області під колесами авто загинув житель Вінниччини. Правоохоронцям водій сказав, що чоловік раптово вибіг на дорогу.

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