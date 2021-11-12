Реформа харчування учнів: майже половина шкільних кухарів не вміють готувати за новим меню

Реформа харчування учнів: майже половина шкільних кухарів не вміють готувати за новим меню

У 2022 році у шкільних їдальнях має з’явитися принципово нове меню, стравами з якого сьогодні почастували 700 учасників регіонального форуму у Львові.

У п’ятницю, 12 листопада, у Львові розпочав свою роботу регіональний форум “Реформа системи шкільного харчування”, який ініціювала дружина президента України Олена Зеленська.

Про це повідомили на офіційному сайті очільника держави.

На форум, який проводять Міністерство освіти і науки, Національна асоціація громадського харчування та Львівська ОДА, з’їхалися 700 представників органів місцевого самоврядування, облдержадміністрацій, управлінь і департаментів освіти та Держпродспоживслужби із 9 областей західного регіону.

Учасники цього зібрання безпосередньо пересвідчилися у можливостях сучасних кухарських технологій - кулінари ГО “Національна асоціація громадського харчування” приготували для них обід за 45 хвилин із дев'яти страв, які від нового року повинні з’явитися в новому шкільному меню. Його, нагадаємо, розробили команда шеф-кухаря Євгена Клопотенка, експерти Міністерства охорони здоров’я, дієтологи та технологи.

Технологічні карти принципово нового шкільного меню уже доступні на сайті МОЗ. Тут також цього тижня опублікували орієнтовне чотиритижневе сезонне меню для закладів дошкільної освіти.

Під час форуму було оголошено результати всеукраїнського дослідження, яке засвідчило, що майже половина шкільних кухарів не вміють готувати за новим меню.

За даними дослідження, проведеного серед дітей, батьків, управлінців та працівників закладів освіти, виявилося, що:

40% закладів освіти бракує кухарів;

29% управлінців стверджують, що загальне ставлення батьків до харчування в закладах освіти покращилося;

83% громад позитивно сприймають реформу, цілком або переважно розуміють її мету – створити якісне, корисне та смачне харчування для школярів;

48% кухарів потребують додаткового навчання для дотримання нових стандартів харчування.

Це дослідження проводили спільно Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), швейцарсько-український проект DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”, українсько-швейцарський проект “Діємо для здоров’я” та дослідницька компанія Info Sapiens за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Нагадаємо, раніше український кулінар Євген Клопотенко розробив чотиритижневе меню для шкіл, складене за участі дитячих дієтологів та технологів.

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