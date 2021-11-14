36-річний львів'янин "замінував" відділ поліції: усіх копів евакуювали (фото)

За псевдомінування затриманому загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

У Львові 36-річний місцевий житель анонімно повідомив про замінування відділу поліції на Сихові. З приміщення евакуйовували працівників, проте інформація про замінування не підтвердилась, а мінера знайшли.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"13 листопада опівночі до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що відділ поліції на Сихові у Львові заміновано. На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

За декілька годин правоохоронці встановили особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 36-річний львів’янин. За його словами, у поліцію він зателефонував, перебуваючи у нетверезому стані.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

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