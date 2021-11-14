Смертельний постріл: у Львівській області під час полювання вбили чоловіка

Смертельний постріл: у Львівській області під час полювання вбили чоловіка

Чоловік від вогнепального поранення з рушниці загинув.

У Стрийському районі Львівської області застрелили під час полювання 66-річного мешканця району. Трагедія сталась у суботу, 13 листопада.

Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

За попередніми даними, 62-річний чоловік з Нового Роздолу хотів підстрелити дичину з мисливської рушниці, але куля влучила у людину. Після вогнепального поранення вижити 66-річному чоловіку не вдалось.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Обставини надзвичайної події встановлює поліція.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання