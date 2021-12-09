Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 9 грудня

Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 9 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 7 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 грудня, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 213 587 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5673 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 1599 ПЛР-тестів. Відтак, 745 – позитивні, з них львів’ян – 288. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 352 пацієнти: 337 з них має COVID-19, 42 – у реанімації, 34 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 38 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 36, померло – 7.

Із них:

у ЛШМД надійшло 22 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 24, померло – 4.

у 8 МКЛ надійшло 7 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 5, померло – 3.

у 1 МКЛ надійшло 4 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 6, ніхто не помер.

у 5 МКЛ надійшло5 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 1, ніхто не помер.

Вчора, 8 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 2085 ПЛР-тестів. Таким чином, 413 – позитивні, з них львів’ян – 131.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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