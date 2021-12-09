Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 9 декабря

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 9 декабря

За сутки в городских ковид-больницах скончались 7 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 декабря, продолжает распространяться высокими темпами.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 213 587 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5673 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1599 ПЦР-тестов. Следовательно, 745 – положительные, из них львовян – 288. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 352 пациента: в 337 из них COVID-19, 42 – в реанимации, 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 38 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 36, умерло – 7.

Из них:

в БСМП поступило 22 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 24, умерло – 4.

в 8 ГКБ поступило 7 больных (никто не вакцинирован), выписано – 5, умерло – 3.

в 1 ГКБ поступило 4 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 6, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 5 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 1, никто не умер.

Вчера, 8 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 2085 ПЦР-тестов. Таким образом, 413 – положительные, из них львовян – 131.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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