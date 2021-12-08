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У центрі Львова загинув 27-річний чоловік

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У центрі Львова загинув 27-річний чоловік

pixabay.com

Обставини та причини трагедії встановлюються. 

У центрі Львова на вул. Шота Руставелі, у середу, 8 грудня, загинув 27-річний чоловік, який працював на будівництві. 

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради. 

Трагедія сталась о 14:20. Відомо, що чоловік виконував будівельні роботи на шостому поверсі. Раптово він зірвався з висоти та впав. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії. 

Особу покійного встановили. Це - чоловік 1994 року народження.

Обставини та причини трагедії встановлюються. 

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