У центрі Львова загинув 27-річний чоловік

Обставини та причини трагедії встановлюються.

У центрі Львова на вул. Шота Руставелі, у середу, 8 грудня, загинув 27-річний чоловік, який працював на будівництві.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Трагедія сталась о 14:20. Відомо, що чоловік виконував будівельні роботи на шостому поверсі. Раптово він зірвався з висоти та впав. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії.

Особу покійного встановили. Це - чоловік 1994 року народження.

Обставини та причини трагедії встановлюються.

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