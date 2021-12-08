У центрі Львова загинув 27-річний чоловік

Обставини та причини трагедії встановлюються.
У центрі Львова на вул. Шота Руставелі, у середу, 8 грудня, загинув 27-річний чоловік, який працював на будівництві.
Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Трагедія сталась о 14:20. Відомо, що чоловік виконував будівельні роботи на шостому поверсі. Раптово він зірвався з висоти та впав. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії.
Особу покійного встановили. Це - чоловік 1994 року народження.
Обставини та причини трагедії встановлюються.
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