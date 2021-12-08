Народився з патологією і не знав про це: у Львові прооперували хлопця з аномально зрощеними нирками

В майбутньому молодик міг би зовсім втратив нирку, якби не звернувся до медиків.
У Львові лікарі прооперували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками і досі цього не знав. Хлопець звернувся до медиків з підвищеною температурою та болем-ниттям у спині.
Про це повідомляється на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова.
"До нас потрапив молодий львів’янин з вродженою патологією - підковоподібною ниркою. Нижні частини його органів з’єдналися між собою. Така вроджена особливість часто супроводжується нетиповим відходженням сечоводу, яке ускладнює відтік сечі з нирки. Як наслідок: провокує розвиток гідронефрозу - збільшення розміру нирки, що призводить до втрати її функції в майбутньому", - йдеться у повідомленні.
За словами медиків, патологію, яка зазвичай минає безсимптомно, у хлопця видавали підвищена температура та біль-ниття у спині.
Лікарі встановили діагноз пацієнту і відправили його на операцію, без якої в майбутньому він би зовсім втратив нирку.
Така вроджена підковоподібна нирка вимагала особливої хірургічної тактики лікування, кажуть медики. Тож урологи вирішили провести оперативне втручання лапараскопічно, тобто через невеликі розрізи, це і малотравматично і сприяє швидшому одужанню.
"Таким чином сечовід звільнили від навколишніх тканин, які його стискали. Далі ж – виконали складну реконструкцію верхньої частини самого сечовода. Операція пройшла успішно", - розповіли медики.
За словами лікарів, пацієнт почувається добре і вже виписаний додому.
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