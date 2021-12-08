У Львові попрощались із легендарною зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків: фото

Ольга Ільків 14 років провела в радянських тюрмах та присвятила своє життя боротьбі за Україну.
У Львові у середу, 8 грудня, попрощались із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків, яка померла на 102 році життя.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Із Ольгою Ільків прощались у храмі Воздвиження чесного животворящого Хреста у Львові. Поховали відому львів’янку на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вулиці Мечникова.
Ольга Ільків була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.
У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.
За заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові. У червні 2021 року зв’язкова УПА відсвяткувала 101-річчя.
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