У Львові попрощались із легендарною зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків: фото

Ольга Ільків 14 років провела в радянських тюрмах та присвятила своє життя боротьбі за Україну.

У Львові у середу, 8 грудня, попрощались із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків, яка померла на 102 році життя.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Із Ольгою Ільків прощались у храмі Воздвиження чесного животворящого Хреста у Львові. Поховали відому львів’янку на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вулиці Мечникова.

Львівська міська рада

Ольга Ільків була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Львівська міська рада

За заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові. У червні 2021 року зв’язкова УПА відсвяткувала 101-річчя.

Львівська міська рада

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