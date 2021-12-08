Якою буде головна ялинка Львова і коли її засвітять

Якою буде головна ялинка Львова і коли її засвітять

Офіційне відкриття міської ялинки відбуватиметься 17 грудня.

Головну ялинку Львова встановлять 13 грудня на площі перед Львівським національним театром опери і балету. А ось урочисте запалення ялинки відбудеться традиційно, напередодні Дня святого Миколая. Цьогоріч це станеться 17 грудня.

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Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Ялинку вистотою 17 метрів привезуть з с. Оброшине, що біля Львова, її громаді подарує місцевий мешканець.

"Цьогоріч розроблено нову концепцію оформлення міста до зимових свят із використанням традиційної прикраси – різдвяного "павука" та окремих його елементів – ромбів. Ромб віддавна символізував у традиційних українських орнаментах життя та рід, тому композиційно він буде присутній у орнаментах ялинки, ілюмінаціях вулиць, фотозонах тощо", - розповіли у міській раді.

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