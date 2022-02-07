Коронавірус у Львові та області: статистика на 7 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 7 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 8 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 7 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 280 042 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 295 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 2758 ПЛР-тестів. Відтак, 2122 – позитивні, з них львів’ян – 1028", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 647 пацієнтів: 623 з них мають COVID-19, 50 – у реанімації, 46 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 47 осіб, (з яких вакцинованих – 6), виписано – 18, померло – 8.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 9 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 30 хворих (з них вакцинованих – 6), виписано – 15, померло – 6.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 6 хворих (не вакциновані), виписано – 3, померло – 2.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 2 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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