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Коронавірус у Львові та області: статистика на 7 лютого

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Коронавірус у Львові та області: статистика на 7 лютого

pixabay.com

За добу у міських ковід-лікарнях померло 8 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 7 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 280 042 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6 295  летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради. 

"За минулу добу лабораторні центри провели 2758 ПЛР-тестів. Відтак, 2122 – позитивні, з них львів’ян – 1028", – розповіли у міськраді. 

Загалом в стаціонарах перебувають 647 пацієнтів: 623 з них мають COVID-19, 50 – у реанімації, 46 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 47 осіб, (з яких вакцинованих – 6), виписано – 18, померло – 8.

З них:

  • у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 9 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.
  • у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 30 хворих (з них вакцинованих – 6), виписано – 15, померло – 6.
  • у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 6 хворих (не вакциновані), виписано – 3, померло – 2.
  • у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 2 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.

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