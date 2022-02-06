На Львівщині народилися унікальні двійнята: у різні дні та в різних населених пунктах

На Львівщині народилися унікальні двійнята: у різні дні та в різних населених пунктах

Дівчинка народилася вдома в селі, а її братик – вже у пологовому Львова.

На Львівщині медики зіткнулись із незвичним випадком: двійнята народилися у різні дні і у різних населених пунктах.

Про це розповіли у Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Жінка, яка проживає в одному із сіл неподалік Львова, повинна була народити двійнят 17 лютого, але у неї передчасно почались перейми.

"Ми зателефонували вагітній сказати, щоби збирала речі, взяла обмінну карту. А нам кажуть: пізно, здається, буде народжувати вдома", — розповідає фельдшерка "швидкої" Леся Нікула.

Дівчинка народилася до приїзду медиків.

"Я дитинку взяла, провела первинний туалет, обрізала й обробила пуповину, кажу, маємо гарну здорову дівчинку, дивіться, яка красуня. А мама (чи то вже бабуся) каже: а ще має бути хлопчик", — розповідає лікарка.

Медики викликали на підмогу ще одну карету "швидкої" допомогу. Маму відвезли в одній машині, а дівчинку – у іншій.

"Ось так-от кортежем, під завивання сирен, на швидкості близько 150 км/год. ми примчали до перинатального центру", — розповідає фельдшерка.

Вона звернула увагу, що дівчинка народилася одного дня в населеному пункті Львівщини, а її братик — наступного дня у Львові. Подібного випадку за час своєї роботи на "швидкій" жінка не пригадує.

Нагадаємо, що у різниця в 15 хвилин дозволила двійнятам зі США народитися в різні дні, місяці та роки.

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