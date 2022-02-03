Хвиля "Омікрону" в Україні підходить до піку, наступні два тижні будуть найважчими - лікар

Хвиля "Омікрону" в Україні підходить до піку, наступні два тижні будуть найважчими - лікар

За словами медика, на піку в Україні буде 200 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Хвиля нового штаму "Омікрон" в Україні підходить до піку, кількість інфікованих зросте до 200 тисяч за добу. Таку думку висловив лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

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"Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано", - написав медик у своєму каналі в Telegram.

За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше.

"Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад", - підсумував лікар.

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