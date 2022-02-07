Коронавирус во Львове и области: статистика на 7 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 7 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерло 8 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 7 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 280 042 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 295 летальные.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 2758 ПЦР-тестов. Следовательно, 2122 – положительные, из них львовян – 1028", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 647 пациентов: 623 из них имеют COVID-19, 50 – в реанимации, 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 47 человек, (из которых вакцинированных – 6), выписано – 18, умерло – 8.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 9 больных (не вакцинировано), никого не выписано, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 30 больных (из них вакцинированных – 6), выписано – 15, умерло – 6.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 6 больных (не вакцинированы), выписано – 3, умерло – 2.

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 2 больных (не вакцинировано), никого не выписано, никто не умер.

С сегодняшнего дня привитые подростки от 14 лет могут получить тысячу за вакцинацию от коронавируса

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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