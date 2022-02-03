Провокують захворювання легень та виникнення раку: у Львові виявили небезпечні цукерки з трансжирами

Провокують захворювання легень та виникнення раку: у Львові виявили небезпечні цукерки з трансжирами

Небезпечні цукерки потрібно негайно вилучити з обігу.

У Львові в цукерках від виробника ТОВ "Августіно" знайшли підвищений вміст трансжирів, що є небезпечно для здоров'я.

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Про це йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Партію небезпечних цукерок вилучать з обігу

Високий вміст трансжирних кислот виявили в цукерках, які експортувались з України до Литви. Виробники повинен вилучити з обігу всю партію небезпечних солодощів.

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечні трансжири

Як писав ТСН.ua, трасжири небезпечні для організму людини. Їх використовують виробники, щоб здешевити продукцію.

Трансжири призводять до таких наслідків:

швидкими темпами прогресує атеросклероз, навіть у дітей. В плазмі крові людей, які вживають продукти з трансжирами, росте рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і падає рівень "хорошого" (ЛПВЩ), росте рівень тригліцеридів;

розвиваються різноманітні запалення в організмі;

зростають "маркери" запалення, такі, як: фактор некрозу пухлини, інтерлейкін-6, С-реактивний протеїн;

зростає ризик злоякісних пухлин, зокрема, раку молочної залози, простати, кишечника, лімфоми, лейкемії;

а також - нейродегенеративні зміни, цироз печінки, запальні захворювання легень.

Нагадаємо:

Київська лабораторія натрапила на вершкове масло без слідів молока. Керівник центру випробувань продукції ДП "Укрметртестстандарт" Володимир Кіщенко розповів, що виробники також часто фальсифікують і цукерки.

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