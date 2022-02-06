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У Львові в музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок: подробиці

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У Львові в музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок: подробиці

ТСН.ua

Причини займання встановлюються.

У Львові на території музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького вночі, 6 лютого, згорів дерев'яний будинок. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Займання на території музею сталось о 2:14. Пожежа виникла в одноповерховому дерев’яному будинку, який не є пам’яткою архітектури. О 3:27 вогонь вдалось ліквідувати. 

"Вогнем знищено будинок на площі 600 м2. До гасіння залучалося 22 особи та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

Постраждалих через пожежу в музеї немає. 

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