У Львові в музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок: подробиці

У Львові в музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок: подробиці

Причини займання встановлюються.

У Львові на території музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького вночі, 6 лютого, згорів дерев'яний будинок.

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Про це повідомили в ДСНС України.

Займання на території музею сталось о 2:14. Пожежа виникла в одноповерховому дерев’яному будинку, який не є пам’яткою архітектури. О 3:27 вогонь вдалось ліквідувати.

"Вогнем знищено будинок на площі 600 м2. До гасіння залучалося 22 особи та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих через пожежу в музеї немає.

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