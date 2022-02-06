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У Львівській області автомобіль застряг на колії: у нього врізався поїзд

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У Львівській області автомобіль застряг на колії: у нього врізався поїзд

Укрзалізниця

Через інцидент ніхто не постраждав.

У Львівській області на перегоні "Щирець-Миколаїв" у суботу, 5 лютого, на залізничній колії застряг автомобіль Skoda Octavia. У нього врізався потяг

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

ДТП на залізничному переїзді сталась о 23:59. Поїзд "Івано-Франківськ-Київ" врізався у легковий автомобіль, який раптово застряг на колії. Пасажири та водій авто встигли вибігти із транспорту. 

"Поїзд було затримано на 1 год. 25 хв. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні. 

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