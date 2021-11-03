Коронавірус у Львові та області: статистика на 3 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 3 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померла 21 людина.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 3 листопада, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 185 466 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 4996 ПЛР-тестів, за якими отримали 1178 позитивних результатів (403 — серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 3 листопада, перебувають 965 осіб: 925 із них мають Covid-19, 64 людини – у реанімації, 57 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 86 осіб (із них вакцинованих – 3), виписано – 66, померло 21.

Із них:

ЛШМД: поступило – 45 осіб (з них вакцинованих – 0), виписано –18, померло – 12.

8 МКЛ: поступило – 21 особа (з них вакцинованих – 1), виписано – 25, померло – 4.

1 МКЛ: поступило – 10 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 11, померло – 4.

5 МКЛ: поступило – 10 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 12, померло – 1.

Вчора, 2 листопада, у Львові та області лабораторні центри провели 2705 ПЛР-тестів, за якими отримали 1104 позитивних результатів (518 — серед львів’ян).

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