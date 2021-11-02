У Львові 15-річна дівчина отруїлась чадним газом: її госпіталізували

У Львові 15-річна дівчина отруїлась чадним газом: її госпіталізували

Квартира львів'янки оснащена газовою колонкою та плиткою.

У понеділок, 1 листопада, у Львові 15-річна дівчина отруїлась чадним газом. Її госпіталізували близько 23:30 до міської дитячої лікарні у середньому ступені важкості.

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Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Дівчина мешкає у квартирі, в багатоквартирному будинку на вул. Айвазовського, 9, де є газова плитка та колонка. Аварійна бригада "Львівгаз" тимчасово припинила газопостачання до газової колонки.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові від отруєння газом загинули чоловік і жінка.

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