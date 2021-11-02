Моторошна ДТП з вантажівкою під Львовом: 10-річну дівчинку, яку рятували майже два місяці, виписали додому

Моторошна ДТП з вантажівкою під Львовом: 10-річну дівчинку, яку рятували майже два місяці, виписали додому

Дитина у страшній аварії втратила ногу.

10-річну дівчинку, яка постраждала у моторошній аварії в містечку Рудки на Львівщині, 1 листопада виписали додому. Дитину на великій швидкості на початку вересня переїхала вантажівка. Тоді загинуло троє людей.

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Про це повідомили в Львівській дитячій лікарні.

Дитина майже два місяці пробула у лікарні. Її виписали у задовільному стані. Також дівчинка готується до протезування, оскільки в моторошній ДТП втратила ногу.

"Дівчинку було доставлено у важкому стані, обумовленому політравмою, закритою черепно - мозковою травмою, забоєм головного мозку важкого ступеня, мозковою комою, закритою травмою грудної клітки, тупою травмою живота, травматичною ампутацією лівої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегнової кістки. У дівчинки були множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок", - повідомили у лікарні.

Медикам вдалось вивести дитину з коми, їй було проведено дві операції. Також лікарі відновили Тетяні функції рук та ніг. Дівчинка уже може самостійно сідати.

"Їй було проведено лікування важкого перелому кісток тазу за допомогою апарату зовнішньої фіксації, оперативне лікування перелому шийки стегнової кістки, консервативно проліковані переломи кісток правої гомілки та лівої плечової кістки. Також проведена операція на лицевому черепі – це високотехнічне оперативне втручання зі збереження жувального суглобу у дитини", - повідомили медики.

У лікарні зазначили, що дитина продовжить лікування та реабілітацію вдома.

Нагадаємо, надвечір у п’ятницю, 3 вересня, у місті Рудки Львівської області фура, навантажена щебенем, врізалась у продуктову крамницю, загинуло троє людей.

Від удару на місці ДТП загинув водій вантажівки і ще двоє пішоходів: жінка-анестезіолог, яка працювала у місцевій лікарні, та 47-річний чоловік, який щойно забрав 10-річну доньку з музичної школи. Вона та ще одна, 15-річна дівчинка-пішохід вижили.

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