У Львові знайшли мертвого чоловіка на залізничній колії

У Львові знайшли мертвого чоловіка на залізничній колії

Правоохоронці просять допомогти встановити особу загиблого.

Сьогодні вранці, 2 листопада, на залізничній колії на вул. Городоцькій у Львові виявили тіло невідомого чоловіка. За попередніми даними, чоловік віком 60-70 років помер внаслідок отриманих травм від наїзду потяга.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Повідомленні про мертвого чоловіка правоохоронці отримали сьогодні близько 07:40 год. Зараз поліція намагається встановити особу загиблого та обставини його смерті.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про загиблого чи обставини трагедії, правоохоронці просять зголоситися до найближчого відділу поліції або на оперативну лінію 102.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Максимальне покарання – до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі неподалік залізничного вокзалу знайшли труп чоловіка без голови.

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