У Львівській області чоловік через лимон вилив в обличчя продавчині гарячий чай

Чоловіка оштрафували на 850 грн.
У м. Дрогобич Львівської області чоловік вилив в обличчя продавчині гарячий чай, бо та не поклала туди лимон. Через це жінка отримала опік обличчя.
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Інцидент стався в одному із магазинів Дрогобича. Чоловік придбав чай з лимоном, проте коли продавчиня не поклала туди лимону, покупець вилив їй гарячий чай в обличчя.
У потерпілої діагностували опіки обличчя І-ІІ ступеня. Підозрюваний на суд не прийшов, проте через адвоката подав заяву, в якій визнає себе винним.
Суд визнав жителя Дрогобича винним та оштрафував його на 850 гривень.
Нагадаємо, на Вінниччині сусіди побили підлітка за те, що він зауважив не смітити у під’їзді.
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