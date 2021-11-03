Коронавирус во Львове и области: статистика на 3 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 3 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончался 21 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 3 ноября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 185 466 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 4996 ПЦР-тестов, по которым получили 1178 положительных результатов (403 — среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 3 ноября, находятся 965 человек: в 925 из них Covid-19, 64 человека – в реанимации, 57 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 86 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 66, умер 21.

Из них:

БСМП: поступило – 45 человек (из них вакцинированных – 0), выписано –18, умерло – 12.

8 ГКБ: поступило – 21 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 25, умерло – 4.

1 ГКБ: поступило – 10 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 11, умерло – 4.

5 ГКБ: поступило – 10 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 12, умерло – 1.

Вчера, 2 ноября, во Львове и области лабораторные центры провели 2705 ПЦР-тестов, по которым получили 1104 положительных результата (518 — среди львовян).

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