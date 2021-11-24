Коронавірус у Львові та області: статистика на 24 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 24 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 9 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 24 листопада, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 205 388 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5312 – летальні.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2772 ПЛР-тести. Відтак, 511 – позитивні, з них львів’ян – 142. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 650 осіб: 628 з них має COVID-19, 51 – у реанімації, 39 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 59 осіб, (з них вакцинованих – 8), виписано – 72, померло – 9.

Із них:

ЛШМД поступило 22 особи, (з них вакцинованих – 5), виписано – 28, померло – 5.

8 МКЛ поступило 13 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 14, померло – 3.

1 МКЛ поступило 11 осіб, (з них вакцинований – 1), виписано – 19, померло – 1.

5 МКЛ поступила 13 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 11, ніхто не помер.

Вчора, 23 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1523 ПЛР-тести: 540 – позитивні, з них львів’ян – 159

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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