Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 9 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 24 ноября, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 205 388 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5312 летальные.

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Об этом сообщает пресслужба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2772 ПЦР-теста. Следовательно, 511 – положительные, из них львовян – 142. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 650 человек: в 628 из них COVID-19, 51 – в реанимации, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 59 человек (из них вакцинированных – 8), выписано – 72, умерло – 9.

Из них:

БСМП поступило 22 человека, (из них вакцинированных – 5), выписано – 28, умерло – 5.

8 ГКБ поступило 13 человек, (никто не вакцинирован), выписано – 14, умерло – 3.

1 ГКБ поступило 11 человек, (из них вакцинировано – 1), выписано – 19, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 13 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 11, никто не умер.

Вчера, 23 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1523 ПЦР-тесты: 540 – положительные, из них львовян – 159.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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