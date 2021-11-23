Водій BMW засудив на 44 тис. грн п'яного чоловіка, якого збив на пішохідному переході у Львові

Водій BMW засудив на 44 тис. грн п'яного чоловіка, якого збив на пішохідному переході у Львові

Пішохода визнали винним, адже він нетверезим перейшов дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Водій BMW засудив п'яного чоловіка, якого збив у Львові на пішохідному переході. Чоловік переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора і потрапив під колеса.

Також читайте Нардепи хочуть посилити покарання за смертельні ДТП: до Ради внесли два законопроєкти

Як пише ZAXID.NET з посиланням на рішенні Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини, тепер пішохід повинен відшкодувати водієві 44 тис. грн.

ДТП сталося ще 19 грудня 2020 року на вул. Науковій. Внаслідок аварії авто отримало пошкодження, тож водій звернувся до суду з позовом, щоб стягнути з п'яного винуватця ДТП 44 тисячі гривень: 36 тис. грн на ремон авто, 3 тис. грн на проведення експертизи та 5 тис. грн витрат на юридичну допомогу.

Водночас про пішохода відомо не багато - він мешканець Дрогобицького району, працював вантажником на оптовому ринку "Шувар". Які саме травми чоловік отримав врезультаті ДТП - у матеріалі справи не вказано.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 19 листопада 2021 року

Читайте також: