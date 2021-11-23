Думав послизнулась: маршрутник, який у Львові збив монахиню і протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів подробиці

Думав послизнулась: маршрутник, який у Львові збив монахиню і протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів подробиці

Водій переконує, що не помітив, як збив людей на переході.

Водій маршрутки, який 20 листопада у центрі Львова збив двох жінок і тіло однієї з них протягнув 7 кілометрів, визнав свою вину та розкаявся.

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Про це повідомляє "Твоє місто".

Підозрюваний розповів, що він вже 5 років працює водієм. За цей період нього не було жодних зауважень. Маршрутки розповів, що він розкаюється у вчиненому та запевняє, що він не чув, що тіло жінки одягом зачепилось за низ автобуса.

"Було темно і я на пішохідному переході людей не бачив. Думав, що вона впала. Коли їхав, не відчував нічого. Коли приїхав на кінцеву, то щось було, я подумав, що то якийсь мішок. Коли поліція приїхала, зрозумів, що сталось", - розповів у суді водій.

Нагадаємо, у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста.

Як з'ясувалось, загиблою виявилась монахиня. Вона разом із іншою потерпілою йшла на месу до Львівської Латинської катедри.

Також водію обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

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