31-річний мешканець Львівської області вдома масово підробляв COVID-сертифікати

Чоловік брав за фейковий сертифікат 1 тис. грн.

На Львівщині поліцейські викрили 31-річного жителя Яворівського району, який виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Як розповіли у поліції області, під час обшуків вдома у підозрюваного правоохоронці виявили кілька десятків підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, бланки, печатки та комп’ютерну техніку для їх виготовлення. Все це у чоловыка вилучили.

Поліцейські встановили, що 31-річний місцевий мешканець виготовляв у себе вдома підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусної хвороби та продавав їх. За кожен підроблений документ брав приблизно 1 тис. грн.

У понеділок, 22 листопада, порушнику повідомили про підозру за ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини Миколаєва: 15-річний школяр створив фейкову "Дію" і продавав коронавірусні сертифікати

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