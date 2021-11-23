Вривалась до квартири та обзивала "мавпою": у Львові суд покарав українку, яка знущалась з сусідки-іноземки

Вривалась до квартири та обзивала "мавпою": у Львові суд покарав українку, яка знущалась з сусідки-іноземки

Сусіди іноземки на суді підтримали потерпілу.

У Львові суд оштрафував місцеву жительку, яка регулярно принижувала свою сусідку-іноземку. Жінка обзивала потерпілу "чорною мавпою та чуркою".

Про це йдеться у рішенні Личаківського районного суду м. Львова.

Потерпіла звернулась до суду із позовом на 150 тис. грн до своєї сусідки. Жінка розповіла, що вона громадянка Лівії, проте разом із чоловіком та дитиною на законних підставах проживають у Львові та орендують тут помешкання.

Іноземка розповіла, що у 2020 році до її квартири намагалась увірватись сусідка. Жінка 15 хвилин стукала у двері, де потерпіла була разом із своєю маленькою дитиною. При цьому вона обзивала її "чорною мавпою та чуркою". Через кілька днів сусідка накинулась на громадянку Лівії уже на дитмайданчику, де привселюдно повторила образи. Ці висловлювання підхопили присутні на майданчику діти та вслід за відповідачкою стали її також обзивати. Потерпіла нічого не відповідала на це, лише розплакалась. Останній інцидент трапився уже в 2021 році. Тоді відповідачка штовхнула дитячу коляску позивачки та повторила образливі фрази. Через це потерпіла просила свого чоловіка виїхати з України та повернутись на батьківщину.

Через дискримінаційні висловлювання та расизм відповідачки, іноземка постійно відчуває тривогу, п'є медикаменти та відвідує лікаря-невролога та психіатра.

Адвокат відповідачки заявив, що його підзахисна поводиться так, оскільки родина іноземців шумлять в орендованому помешканні.

Проте інший сусід відповідачки та позивачки у суді розповів, що він живе у квартирі поруч та ніколи не чув, щоб родина іноземців агресивно поводилась. Він також підтвердив, що був свідком того, як неадекватна жінка намагалась увірватись до квартири потерпілої. Тоді він зробив їй зауваження, що не можна такими словами ображати людей, проте та не реагувала на це. Іноземка ж була переляканою та нічого не відповідала на агресивну поведінку сусідки, лише плакала. Чоловік ж додав, що родина іноземців завжди ввічлива та толерантна і у них ні з ким, окрім відповідачки, у будинку немає конфліктів.

Інша сусідка, яка стала свідком конфлікту, теж підтримала іноземку. Вона розповіла, що чула принизливі крики відповідачки та навіть робила їй через це зауваження.

Личаківський районний суд м. Львова визнав українку винною в дискримінації сусідки-іноземки. Жителька Львова повинна сплатити потерпілій 40 тис. грн моральної шкоди та 2270 грн судових витрат.

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