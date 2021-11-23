Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 23 листопада

Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 23 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 13 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 23 листопада, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 204 877 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5267 – летальні.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 1523 ПЛР-тести. Відтак, 540 – позитивні, з них львів’ян – 159. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 672 особи: 645 з них має COVID-19, 57 – у реанімації, 38 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 63 особи, (з них вакцинованих – 9), виписано – 71, померло – 13.

Із них:

ЛШМД поступило 36 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 23, померло – 5.

8 МКЛ поступило 11 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 21, померло – 4.

1 МКЛ поступило 6 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 17, померло – 2.

5 МКЛ поступила 10 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 10, померло – 2.

Вчора, 22 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 902 ПЛР-тести. Відтак, 397 – позитивні, з них львів’ян – 147.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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