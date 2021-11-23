Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 23 ноября

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 23 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 13 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 ноября, продолжает распространяться высокими темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 204 877 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5267 летальные.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1523 ПЦР-теста. Следовательно, 540 – положительные, из них львовян – 159. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 672 человека: в 645 из них COVID-19, 57 – в реанимации, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 63 человека (из них вакцинированных – 9), выписано – 71, умерло – 13.

Из них:

БСМП поступило 36 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 23, умерло – 5.

8 ГКБ поступило 11 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 21, умерло – 4.

1 ГКБ поступило 6 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 17, умерло – 2.

5 ГКБ поступило 10 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 10, умерло – 2.

Вчера, 22 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 902 ПЦР-теста. Следовательно, 397 – положительные, из них львовян – 147.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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