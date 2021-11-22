З трьох дітей залишилась одна: у Львівській області в ДТП загинула 15-річна дівчинка, мати вимагає покарати винного

З трьох дітей залишилась одна: у Львівській області в ДТП загинула 15-річна дівчинка, мати вимагає покарати винного

Ольга Довжинська стверджує, що розслідування справи про ДТП затягують.

Поблизу села Попелі Бориславської громади Львівської області 24 серпня в ДТП загинула 15-річна Надія. Мати дівчини Ольга Довжинська вважає, що справу навмисно затягують та вимагає покарати винного у смерті її дочки.

Про це вона розповіла виданню drogmedia.net.ua.

Жінка розповіла, що вона втратила вже другу дитину. Раніше через важку хворобу помер її 11-річний син, потім у ДТП загинула 15-річна Надія. В жінки з трьох дітей залишилась лише 11-річна донька.

"Якби Надю хотів забрати Господь, вона б відійшла уві сні, чи від хвороби, а мою Надійку вбили", - переконана Ольга.

Родина Довжинських мешкає у селі Ясениця Сільна. На День Незалежності 15-річна Надія попросила батьків відпустити її на святкування до Борислава. Туди вона поїхала із своєї двоюрідною сестрою та ще трьома хлопцями. Назад компанія зупинила таксі та поїхала додому. Проте за 4 кілометри від дому Надії в таксі врізався Volkswagen Passat, за кермом якого за даними поліції, був нетверезий 19-річний хлопець. Також у винуватця ДТП ніколи не було водійського посвідчення. На місці аварії загинув таксист, 20-річний пасажир та 15-річна Надія.

Мати Надії Ольга згадує, що в ніч трагедії їй зателефонувала її сестра та розповіла про аварію. Приїхавши на місце ДТП жінка побачила там тіло своєї дочки.

"Наближаючись до місця трагедії я побачила, що там моя дитина лежить. Ця моторошна картина у яскравому світлі прожекторів пожежного авто кожного дня постає перед моїми очима. Надя померла на руках у одного із хлопців, що випадково став свідком аварії. Тепер я двічі на день їжджу на роботу дорогою смерті моєї дитини", - згадує Ольга Довжинська.

Мати дівчини розповіла, що родина підозрюваного у ДТП не перепросила за трагедію. Вони стверджують, що їхній син на момент аварії був тверезим.

Ольга Довжинська розповідає, що родина тяжко переживає смерть 15-річної Надійки. Через трагедію недавно помер її свекор. Також покійна часто сниться її 11-річній доньці.

"Молодшій сестрі сниться, що Надя заблукала у лісі. Після смерті Наді в її щоденниках ми прочитали безліч планів на найближчий час і на далеке майбутнє. Якось снилося, що сиділа на ліжку в тапочках, які ми поклали в труну. У дитини постійний страх. Мені приснилася лише раз – просила вишиванку… Невдовзі після цього помер свекор, якого дуже підкосило це горе, тож ми поставили вишиванку йому в труну", - каже мати дівчини.

Ольга Довжинська стверджує, що розслідування справи про ДТП затягують. За її словами, після аварії 19-річний водій місяць пробув у лікарні.

"Хлопець, що потерпів у цій ДТП – йому кишківник зашивали, у нього легені пробиті були, і він швидше виписався, аніж цей з переломом. Пішов уже третій місяць, справа чомусь дальше не рухається, ця тишина дуже тривожить", - каже жінка.

Мати, яка втратила доньку зазначає, що вона боротиметься за справедливість, щоб винуватець аварії більше не вбив жодну людину.

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