У Львові обрали запобіжний захід водію маршрутки, який збив монахиню та протягнув її труп 7 кілометрів

У Львові обрали запобіжний захід водію маршрутки, який збив монахиню та протягнув її труп 7 кілометрів

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Львові суд обрав запобіжний захід водію маршрутки, який у суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи збив монахиню та протягнув її тіло 7 кілометрів.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Після ДТП маршрутник втік з місця події та продовжував рухатись Львовом. Тіло 48-річної жінки знайшли на останній зупинці маршрутки на вулиці Дж. Вашингтона.

ГУ Національної Львівської поліції

У понеділок, 22 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід. 47-річний водій маршрутки перебуватиме у СІЗО.

"Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста.

Як з'ясувалось, загиблою виявилась монахиня. Вона разом із іншою потерпілою йшла на месу до Львівської Латинської катедри.

Читайте також: