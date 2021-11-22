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Дощ, мокрий сніг та мороз: синоптики попередили про похолодання у Львівській області

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Дощ, мокрий сніг та мороз: синоптики попередили про похолодання у Львівській області

Через дощі погіршиться видимість на автодорогах Львівщини.

У Львівській області у вівторок, 23 листопада, очікується похолодання. Також в області випаде мокрий сніг

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі. 

Через погіршення погоди на дорогах Львова та області може утворитися ожеледиця. Через це оголошено про І рівень небезпечності, жовтий. Також через дощі погіршиться видимість на автодорогах. 

Погода на Львівщині 23 листопада також погіршиться, очікується похолодання: 

  • Погода в Львівській області: хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
  • Погода у Львові: хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2 – 4° тепла.

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