Протаранив службові авто та поранив чотирьох копів: під Львовом водій, тікаючи від поліції, вчинив ДТП

Протаранив службові авто та поранив чотирьох копів: під Львовом водій, тікаючи від поліції, вчинив ДТП

Водію-порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Львівському районі між містом Городок та селом Бартатів правоохоронці помітили водія Renault Duster, який порушив правила дорожнього руху. Проте чоловік не зупинився на вимогу та протаранив два службові автомобілі, через що постраждало четверо поліцейських.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними поліції, 22 листопада о 2:15 водій автомобіля Renault Duster проігнорував вимогу зупинитися та почав тікати від правоохоронців. Під час погоні він врізався у два службові автомобілі, через що постраждало четверо поліцейських.

ГУ Національної Львівської поліції

Зупинити водія-порушника вдалось лише біля села Стоянці Яворівського району. Порушником виявився 35-річний місцевий житель. Він відмовився від перевірки на стан сп'яніння.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Водію-порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває слідство.

ГУ Національної Львівської поліції

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