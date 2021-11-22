Коронавірус у Львові та області пішов угору: статистика на 22 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 14 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 22 листопада, продовжує поширюватися.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 204 337 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5222 – летальні.
"За минулу добу лабораторні центри провели 902 ПЛР-тести. Відтак, 397 – позитивні, з них львів’ян – 147. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 693 особи: 662 з них має COVID-19, 56 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 25 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 9, померло – 14. З них:
- ЛШМД надійшло 13 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 5, померло – 9.
- 8 МКЛ надійшло 8 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 1, померло – 1.
- 1 МКЛ надійшло 3 особи, (ніхто не вакцинований), виписано – 3, померло – 2.
- 5 МКЛ надійшла 1 особа, (ніхто не вакцинований), нікого не виписано, померло – 2.
Вчора, 21 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1474 ПЛР-тести, з них 288 – позитивні, львів’ян – 35.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov
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