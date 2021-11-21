Польський авіаперевізник відкриває новий напрямок зі Львова

Рейси до польського міста Зелена Ґура стартують з 10 грудня 2021 року.

Найбільша польська авіакомпанія LOT на період зимової навігації 2021/2022 року відкриває новий напрямок зі Львова — до міста Зелена Ґура, що на заході Польщі.

Про це інформує пресслужба аеропорту "Львів".

Рейси стартують від 10 грудня 2021 року. Квитки вже доступні для бронювання. Вони коштуватимуть від 809 гривень в один бік та від 1273 гривень за переліт туди-назад.

Вильоти із Зеленої Ґури до Львова відбуватимуться по четвергах, а зі Львова — по п’ятницях.

Час вильоту з Зеленої Гури о 21:40, приліт до Львова — 0:20;

Виліт зі Львова о 7:40, приліт — 8:10.

Нагадаємо, що Польща та ще 15 європейських країн не закриватимуть кордони для українських.

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