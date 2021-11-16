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Порно на парі: у Львові студенти зайнялися сексом під час дистанційного навчання (відео)

Порно на парі: у Львові студенти зайнялися сексом під час дистанційного навчання (відео)

pixabay.com

Очевидці зняли, як студенти під час дистанційного навчання зайнялись сексом.

У Львові студенти під час дистанційної лекції зайнялись сексом. Через увімкнену камеру це побачили одногрупники та опублікували у Мережі. 

Відео опублікував телеграм-канал zahidwtf_official. 

За даними очевидців, інцидент стався у ЛНУ ім. Івана Франка. На відео видно, як під час пари студенти займаються коханням, не вимкнувши камери. 

У цей час викладач пояснює, що студенти писали модуль і цікавиться, чи є у них якісь запитання. Деякі учасники онлайн-лекції ж знімають інцидент на камеру. 

У Львові пара під час онлайн-лекції зайнялась сексом 

У Львові пара під час онлайн-лекції зайнялась сексом 

Нагадаємо, у Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання з’явилося відео для дорослих. А ще до шокованих учнів онлайн почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися. Директори шкіл звернулися до кіберполіції.

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