У Львові стався вибух на хімзаводі: в будівлі повилітали шибки

У Львові стався вибух на хімзаводі: в будівлі повилітали шибки

В адміністрації підприємства запевнили, що загрози життю та здоров’ю людей немає.

У неділю, 21 листопада, у Львові пролунав вибух на АТ “Львівський хімічний завод”, який розташований у Сихівському районі міста.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці депутат міської ради Ігор Зінкевич, опублікувавши відповідні фото.

За словами очевидців, звук, схожий на вибух, на території підприємства пролунав о 14:10. Ні вогню, ні диму на хімзаводі, де виготовляють, зокрема, медичний кисень, не спостерігалося, однак із вікон одного з приміщень повилітали шибки. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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У коментарі “Варта 1” в адміністрації “ЛХЗ” пояснили, що причиною вибуху став аварійний клапан, який був під тиском.

“Це спричинило такий значний хлопок, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, – не що інше ніж пил, що піднявся в повітря”, – повідомили на підприємстві, запевнивши, що загрози життю та здоров’ю людей немає.

На місці події були присутні всі екстрені служби – поліція, ДСНС, медики швидкої допомоги. Через годину після інциденту вони покинули територію хімзаводу.

Нагадаємо, раніше у російському місті Липецьку на складі коксохімічного цеху Новолипецького металургійного комбінату пролунав потужний вибух.

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